Pippi è un giocatore dell'Albalonga. Camerini: «Una scelta importante»

di Ugo Baldi

E’ ufficiale, Renan Pippi la prossima stagione giocherà con l’Albalonga. «In questi minuti – ha detto il presidente Bruno Camerini – abbiamo messo tutti i tasselli al loro posto e pertanto l’attaccante brasiliano entra a far parte della squadra che allenerà Ferrazzoli. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta, insieme al diesse Giorgio Tomei e con il tecnico per disputare ancora una volta una stagione da protagonisti».



Il giocatore nella passata stagione aveva indossato la casacca dell’SFF Atletico e nelle tre precedenti stagioni quella del Monterosi. Oltre ad essere rincorso dalla società viterbese era nel mirino anche del Francavilla. Promossi in prima squadra due giovani della juniores nazionale su cui la società punta molto. Si tratta di due classe 20000: Carlo Muccio Davide Follo. Il primo è un centrocampista,il secondo un attaccante, 35 reti nella passata stagione, che più volte è stato convocato con la Nazionale Dilettanti Under 18. «Al capitolo giovani teniamo in maniera particolare – ha detto Camerini – e la promozione in prima squadra di questi ragazzi ne è la prova».





© RIPRODUZIONE RISERVATA