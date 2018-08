Pirlo non sarà il vice di Mancini: impegni con Sky

Andrea Pirlo non sarà il vice del ct della nazionale di calcio Mancini come invece era nei piani dell'ex campione del mondo e della Figc. Lo apprende l'Ansa. L'operazione salta per gli impegni di Pirlo con Sky (sarà opinionista per la Champions) e anche con gli sponsor personali. Il suo posto nello staff azzurro sarà preso da Angelo Gregucci, 'storicò allenatore in seconda di Mancini.



Il 25 luglio scorso, il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, aveva espresso perplessità e aveva detto che si sarebbe riservato di valutare la compatibilità dei vari ruoli di Pirlo. Lo stesso giorno Mancini aveva però annunciato il suo benestare all'operazione, che invece ora viene stoppata da evidenti questioni di opportunità. Rientra così in gioco Gregucci, che non compariva negli ultimi quadri dell'organico della nazionale (in alcune versioni interne c'era invece già il nome di Pirlo)

