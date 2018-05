Pirlo riceve il "Facchetti" e guarda al futuro: «Io allenatore? Ci sto pensando»

Un finale di carriera col botto, un addio al calcio - ufficiale - che si avvicina. Pirlo riceve il "Facchetti" e pensa al futuro. Magari da allenatoe. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Andrea Pirlo ha preso in considerazione la possibilità di fare il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale, che ora però pare destinata a Roberto Mancini. «Ne abbiamo parlato, l'ho visto poco tempo fa, sempre rimasti in contatto. Abbiamo sempre parlato di un'opportunità di lavorare insieme, sono ancora giovane, ho tempo per pensarci», ha raccontato l'ex fantasista di Inter, Milan e Juventus, a cui è stata assegnato a Milano il Premio 'Il bello del calciò in ricordo di Giacinto Facchetti. Fra i video con cui è stato omaggiato Pirlo, anche un messaggio dello stesso Ancelotti, secondo cui «ha le qualità per fare l'allenatore». «Può darsi che mi scatti la scintilla - ha ammesso il bresciano -. I miei compagni dicevano che non sarebbero mai andati in panchina e ora stanno tutti là. Io farò un corso per avere il patentino, poi tutto può succedere». Dalla platea, il dg della Federcalcio Michele Uva ha notato come sia «indispensabile che la Nazionale coinvolga persone come lui che hanno fatto la storia del calcio».



«La sua simpatia è direttamente proporzionale alla sua qualità», ha notato Demetrio Albertini. Ed è stato lo stesso Pirlo a raccontare uno degli scherzi alla sua 'vittimà preferita ai tempi del Milan, Rino Gattuso. «È riuscito anche a mangiare un lumacotto vivo per scommessa e non gli abbiamo nemmeno dato i soldi», ha ricordato Pirlo fra le risate della platea, davanti alla quale sono stati proiettati vari video messaggi di suoi ex compagni e allenatori, fra cui proprio uno di Gattuso. «Ehi fenomeno, secondo me potevi ancora giocare». I due si incontreranno in campo a San Siro il 21 maggio per la partita d'addio di Pirlo, che intanto fa i complimenti a Gattuso per il lavoro degli ultimi mesi alla guida del Milan: «Lo vedo un pò invecchiato ma lo vedo bene. Ha ridato un'anima al Milan, senso d'appartenenza, buon gioco. Sono molto contento per lui».

