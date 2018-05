di Emiliano Papillo

In attesa della finale per il 3° e 4° posto dei playoff Promozione che vedrà il Sora affrontare domenica il Ronciglione a Colleferro, e che, potrebbe spalancare le porte dell'Eccellenza ai bianconeri, sono tre le ciociare sicure di partecipare al prossimo campionato regionale di Eccellenza: Morolo, Arce ed Insieme Ausonia. Nella stagione appena trascorsa erano cinque. Il Città di Anagni è però stato promosso in serie D, mentre il Roccasecca è retrocesso in Promozione, e non ha nessuna possibilità di ripescaggio.



Per quanto riguarda l'Arce, è arrivato l'annuncio dell'addio del ds Francesco Pistolesi che nel ringraziare la società per l'opportunità concessa e augurandogli le migliori fortune non svela il suo futuro. Con Pistolesi da verificare anche la posizione di mister Emiliano Adinolfi che ha lavorato con l'ormai ex ds dell'Arce anche a Morolo e di alcuni giocatori legatisismi al Toro di Morolo.



Per quanto riguarda l'Insieme Ausonia del patron Anelli ha già confermato mister Roberto Gioia e lo zoccolo duro della stagione appena trascorsa ovvero Nico Pirolozzi, Vincenzo La Manna, Benedetto Di Vito, Antonhy Badu, Coker, Luigi Gioia, Natoni e Baglioni oltre a qualche giovane.

«In settimana potremmo chiudere per due attaccanti» ha spiegato oggi il ds dell'Insieme Ausonia, Carlo Iodice.



Per quanto riguarda il Morolo del presidente Lelio Martini, questa sera è in programma una importante riunione societaria durante la quale si chiuderà ufficialmente la stagione 2017-2018 e si penserà al futuro. L'obiettivo è quello di allargare la società e sperare nell'ingresso di nuovi soci. La speranza è quella di trattenere mister Stefano Campolo al quale secondo rumors non mancherebbero però offerte per trasferirsi in altre piazze.

