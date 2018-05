Play-off scudetto Primavera, la Roma fa pari con la Juve e si avvicina alla semifinale

Un 1-1 a Torino contro la Juve avvicina la Roma alla semifinale scudetto con l'Inter. A Vinovo, infatti, si è dispuata l'andata dei quarti di finale dei playoff, il ritorno è in programma il 31 maggio. In Regular Season ci sono stati due successi per la Roma: 1-2 a Vinovo e 2-1 al Tre Fontane.



La Roma ha rischiato, specie nel primo tempo, di finire in svantaggio. Il gol della Juve arriva su rigore al 59' di Olivieri. All'83', però, Del Sole vuole calciare il secondo tiro dal dischetto e Romagnoli, autore dei due falli in area, si fa perdonare, parando con i piedi il tiro dello juventino. All'88' Celar pareggia i conti, con un colpo di testa che avvicina i giallorossi alle Final Four, visto che nella Regular Season, la Roma è arrivata avanti la formazione bianconera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA