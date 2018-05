di Emiliano Papillo

​Sorride il Sora di mister Antonio Tersigni che sul proprio campo ha superato per 3-1 il S.Angelo Romano raggiungendo la semifinale. Sconfitta di misura 1-0 nella Capitale sul campo della PrRo Roma invece per il Real Cassino di mister Roberto Zollo che esce dalla competizione e dice almeno di clamorosi colpi di scena, addio ai sogni di Eccellenza.



«Abbiamo giocato una grandissima partita dominandola- ha spiegato Giuseppe Pagnani, giocatore del Sora ed autore di una delle tre reti, le altre due di Paride Gigli dei bianconeri contro i romani- ora vogliamo la finale e l'Eccellenza».

«L'avversaria della semifinale sarà lo Sporting Genzano, squadra da temere. Giocheremo domenica 27 maggio alle ore 16 al Francioni di Latina. Una scelta un po' strana visto che entrambe abbiamo campi in sintetico ed a Latina c'è erba normale, ma va bene così- ha aggiunto Pagnani- siamo molto carichi e la squadra sta molto bene. Il nostro unico obiettivo è la salvezza. Mi auguro una grande risposta anche dei tifosi sorani. Domenica non abbiamo mai rischiato giocando alla grande e meritando il successo. Ora la città deve starci vicina, siamo tutti ragazzi di Sora o dintorni».

Delusione in casa del Real Cassino di mister Roberto Zollo. «La stagione non è stata proprio disastrosa ma ci aspettavamo di piu'. La semifinale playoff potevamo raggiungerla invece siamo fuori- ha spiegato il vicepresidente del Real Cassino, Francesco Angione- siamo amareggiati. Ci prendiamo una settimana di pausa e riflessione poi penseremo al futuro».

