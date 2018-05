Politano gol: il Sassuolo supera la Sampdoria e ottiene la salvezza

di Redazione Sport

Sassuolo matematicamente salvo, Sampdoria praticamente giù dal treno che porta in Europa. Un verdetto e una sentenza quasi definitiva, questo l'esito del posticipo del pomeriggio, un confronto che il Sassuolo ha fatto sua, grazie all'ennesima prodezza di Matteo Politano che, con i suoi gol e non solo, ha permesso alla squadra di Iachini di abbattere tutte le paure, centrando con due settimane di anticipo la salvezza. Per la Samp, alla terza sconfitta in trasferta consecutiva, la consolazione comunque di una grande stagione, con un distacco dalla zona Europe League difficile da colmare in due giornate. I risultati del pomeriggio obbligano entrambe a cercare bottino pieno per inseguire i rispettivi obiettivi. Il Sassuolo ritrova Adjapong, con Iachini che preferisce Sensi e Dell'Orco ai veterani Magnanelli e Peluso. Dall'altra parte Giampaolo conferma gli stessi di Cagliari con Paret alle spalle della coppia d'attacco Quagliarella-Kownacki. Ritmi subito alti con continui capovolgimenti di fronte anche se non ci sono particolari pericoli per i due portieri. Al 20' il Sassuolo deve cambiare Dell'Orco per un problema al ginocchio ed entra Peluso. Non cambia l'atteggiamento tattico dei padroni di casa che pressano la Sampdoria nella propria metà campo nel tentativo di azionare i propri attaccanti. Primo pericolo per gli ospiti al 27' quando Berardi conquista palla, supera in slalom due avversari e calcia verso la porta trovando la risposta dell'attento Viviano. Sulla respinta raccoglie Sensi la cui conclusione dal limite dell'area viene deviata in angolo da Andersen.



Ancora Sassuolo al 32' con Adjapong che ci prova con un diagonale che Viviano intercetta. Pochi minuti dopo il colpo di testa di Missiroli non impensierisce la difesa blucerchiata. Deve intervenire Viviano al 41' sull'azione avviata da Politano e conclusa da Duncan. Nella ripresa Giampaolo inserisce Ramirez per Barreto nel tentativo di dare più vivacità al proprio reparto offensivo. E proprio Ramirez all'8' chiama in causa Consigli che anticipa Quagliarella. Ma è sempre il Sassuolo a rendersi maggiormente pericoloso: al 19' Viviano alza sopra la traversa il tentativo di Politano. Al 23' la rete che decide la partita: palla recuperata da Berardi, incursione sulla sinistra di Duncan che allunga la palla per Politano, il quale quasi da fondo campo di sinistro calcia sul primo palo sorprendendo Viviano. La reazione della Samp è sterile, Iachini deve sostituire Politano ormai a corto di energie con Babacar. La sterlità offensiva degli ospiti (nessun tiro nello specchio nell'arco della gara) permette alla squadra di Iachini di arrivare al novantesimo senza particolare affanno.

