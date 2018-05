Gagliarducci: «Pomezia, contro la Sinalunghese decisiva l'andata»

di Ugo Baldi

La Sinalunghese sarà l’avversario del Pomezia nei play off nazionali per salire in serie D. La squadra toscana, ieri, sul neutro di San Giovanni Valdarno ha battuto la Fortis Juventus (1-0, gol di Lucatti) nella finalissima dei play off di Eccellenza girone B staccato il biglietto per la fase nazionale. L'andata tra Pomezia e Sinalunghese si giocherà al Comunale di via Varrone domenica 20 maggio, con fischio d'inizio alle 16; ritorno è stato fissato per il 27 al "Carlo Angeletti" di Sinalunga.

«Le formazioni toscane sono toste, ben attrezzate e giocano bene al calcio», il commento del tecnico rossoblù Cristiano Gagliarducci. «Dovremo quindi sfruttare bene il fattore campo nella prima gara. Importante sarà non subire gol in casa perché questi confronti si giocano su 180 minuti e oltre. I rischi di compromettere tutto esiste sempre. Abbiamo quindici per poterci preparare bene per questo rush finale. Alla serie D teniamo tutti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA