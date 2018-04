Pomezia e Nuova Florida, la corsa spareggi passa per la lotta-salvezza

di Mauro Topini

Con l'Anagni già in festa per il salto in serie D (ritorno dopo quindici anni), nel girone B dell'eccellenza resta da stabilire chi, tra Team Nuova Florida e Pomezia, andrà agli spareggi nazionali per giocarsi una seconda chance di promozione. Entrambe le squadre (divise da un solo punto) affronteranno due avversarie bisognose di punti perché impegnate ad evitare retrocessione diretta e play out. Tra le nove ipotesi di abbinamento di risultato delle due gare, una sola contempla lo spareggio, ipotesi più affascinante. Ed è la combinazione che prevede il pareggio casalingo della Cavese e la sconfitta del Team Nuova Florida a Morolo, che porterebbe le due squadre a quota 65 punti. In ogni altra soluzione, una delle due gioirebbe, mentre all'altra resterebbe, come si dice, il cerino in mano.



E' chiaro che la Nuova Florida parte con un piccolo vantaggio, anche se l'obbligo di vittoria cancella ogni ipotesi di sorpasso o spareggio. Per festeggiare comunque l'accesso agli spareggi anche in caso di sconfitta, la Nuova Florida dovrebbe sperare che ci sia la contemporanea sconfitta casalinga del Pomezia contro la Cavese. Così, come il Pomezia dovrebbe sperare nella X della Team Nuova Florida che, abbinata alla vittoria interna sulla Cavese, consentirebbe ai rossoblù di scavalcare di nuovo la Nuova Florida.

