di Andrea Gionti

Scende di categoria l’eclettico esterno offensivo Gianmarco Peressini, che lascia dopo un triennio il Latina Scalo Sermoneta. Il Pontinia centra un colpo importante e dopo gli arrivi di Forzan e Costanzi il ds Emanuele Zomparelli mette a disposizione del riconfermato tecnico Fabrizio Cencia un giocatore di esperienza e un altro verrà annunciato in queste ore. Un mese fa sembrava fatta per il suo passaggio al Pomezia, dove sono invece approdati i suoi ex compagni Celli, De Santis e Onorato, ma Gianmarco non ha trovato l’accordo con i pometini. «Ho avuto diverse richieste, era tutto fatto con il Pomezia, ma poi qualcosa è cambiato. Il Pontinia?



Una società seria e molto organizzata – commenta il latinense Peressini, campione d’Italia con la Berretti nerazzurra nel 2012, che vanta anche un’avventura negli States con la maglia del Tacoma - Voglio mettermi alle spalle la scorsa stagione, che non è stata all’altezza della aspettative e quindi sono animato da tanta sete di riscatto. E’ una piazza giusta per crescere e mettere in mostra le mie qualità, sperando così di ripagare la fiducia di mister Cencia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA