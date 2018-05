di Andrea Gionti

Dopo aver festeggiato la salvezza in Promozione, il Pontinia celebra anche un suo giovanissimo calciatore che è risultato l’under che ha collezionato il più alto minutaggio in campionato. Il personaggio è il difensore Alessio Bottoni (18 anni il prossimo 31 agosto), dopo l’ufficialità arrivata dal Comitato regionale Lazio. Un totale di 1693 minuti (prese in considerazione le prime 28 partite) per il giovane talento, al suo secondo anno da titolare con la prima squadra e quest’anno fortemente valorizzato dal tecnico Fabrizio Cencia che ha speso belle parole nei confronti di Bottoni: «Alessio ha dimostrato grande talento e, nonostante debba ancora compiere 18 anni, è un ragazzo di personalità che ha un futuro roseo davanti a sè». La politica del Pontinia è chiara: mettere in mostra le sue promesse e la salvezza meritata e raggiunta con ampio anticipo dimostrano che il lavoro sulla linea verde paga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA