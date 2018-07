Il Portogallo è campione d'Europa U19 Italia battuta 4-3 ai supplementari

di Salvatore Riggio

Dopo 10 gare senza sconfitte, l’Italia Under 19 di Paolo Nicolato perde 3-4 ai supplementari contro il Portogallo. Con questo gruppo, guidato dal talento di Joao Filipe, i lusitani danno continuità al successo continentale del 2016 con l’Under 17. Praticamente gli stessi giocatori della finale finlandese. Ma tanti, tantissimi applausi vanno ai nostri azzurri, che lottano fino alla fine recuperando da 0-2 a 2-2 e riagguantando il 3-3 per poi arrendersi con grande onore. Una finale davvero bellissima e indimenticabile, che deve essere per il nostro movimento un punto di partenza e non d’arrivo. Il Portogallo inizia subito bene andando vicino al gol dopo appena 40 secondi con Joao Filipe. Ed è proprio l’esterno offensivo del Benfica B a rivelarsi il pericolo maggiore per la difesa dell’Italia. È lui che crea superiorità numerica ed è sempre Joao Filipe che impegna in più occasioni Plizzari. Il portiere di proprietà del Milan gioca una bellissima finale, macchiata dalla papera da dove arriva il gol dello 0-1. Siamo al 46’ e Plizzari non trattiene una conclusione di Joao Filipe. Nella ripresa il Portogallo raddoppia al 27’ con Francisco Trinçao, ma al 30’ e il 31’ Kean firma una doppietta che riporta in parità la gara. Ai supplementari le emozioni continuano. Portogallo in vantaggio ancora con Joao Filipe al 9’, ma nel secondo tempo supplementare già al 3’ è Scamacca di testa a firmare il 3-3. Non c’è nemmeno il tempo per esultare perché nell’azione dopo Pedro Correia, appena entrato in campo, regala il titolo europeo Under 19 al Portogallo con il tiro del 3-4. Ma l’Italia può essere orgogliosa della squadra di Paolo Nicolato.



