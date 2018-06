Portogallo-Spagna, le pagelle: Ronaldo mostruoso, Diego Costa non sbaglia

di Roberto Salvi

PAGELLE PORTOGALLO



RUI PATRICIO 5.5

Non è reattivo sui gol spagnoli. Sul tiro di Isco lo salva la traversa.



GUERREIRO 6

Quando ti trovi davanti David Silva non sempre si riesce a fare benissimo, ma si riprende nella ripresa.



JOSÉ FONTE 6

Qualche disattenzione di troppo, ma meglio di Pepe.



PEPE 5.5

Forse Diego Costa lo “maltratta” un po’ in occasione del pareggio spagnolo.



CEDRIC 5.5

Quando lo puntano, va in difficoltà.



MOUTINHO 5.5

A inizio ripresa si fa beffare da Diego Costa che segna il 2-2 spingendo in rete l’assist di testa di Sergio Busquets.



WILLIAM CARVALHO 6.5

Ci mette quantità e fisico, ma non può fare tutto da solo.



BRUNO FERNANDES 6.5

Bene quando manovra il contropiede dei portoghesi.



GUEDES 6

Il suo tocco manda al tiro Cristiano Ronaldo sul raddoppio dei lusitani. Macchia la sua prestazione facendosi sovrastare da Sergio Busquets in occasione del 2-2.



BERNARDO SILVA 5.5

Gioca a sinistra, non proprio il suo ruolo.



CRISTIANO RONALDO 9

Il più atteso e infatti sigla una tripletta eccezionale. Su rigore, su azione e su punizione. Non si può chiedere di più.



JOAO MARIO 5.5

Non incide quando entra in campo.



FERNANDO SANTOS 6.5

Con un Cristiano Ronaldo così, può dormire sonni tranquilli.



PAGELLE SPAGNA



DE GEA 4

Un portiere come lui non può commettere quell’errore sul 2-1 del Portogallo.



JORDI ALBA 7

Con Iniesta e Isco si intende a meraviglia.



SERGIO RAMOS 5.5

Non è il solito giocatore che vediamo con la maglia del Real Madrid.



PIQUE 5.5

Rovina tutto con la punizione da dove arriva il 3-3 di Cristiano Ronaldo.



NACHO 6

Procura il rigore dei portoghesi con un fallo ingenuo su Cristiano Ronaldo. Salva la sua prestazione con il bellissimo (e decisivo) gol del 2-3 spagnolo.



KOKE 6

Partita altalenante. A tratti bene, a tratti male.



SERGIO BUSQUETS 6.5

Più lento del solito, poi regala l’assist del 2-2 a Diego Costa.



INIESTA 7.5

Quando ha la palla tra i piedi, il mondo si ferma. Sapere che è il suo ultimo Mondiale, ci rende tutti più tristi.



ISCO 7.5

Una fucilata da fuori spaventosa. Soltanto la traversa gli nega il gol.



DAVID SILVA 7

Ce la mette tutta per impensierire il Portogallo.



DIEGO COSTA 8

Un gol voluto con determinazione per l’1-1 spagnolo. Da centravanti rapace, invece, il 2-2.



HIERRO 6

Non può nulla contro Cristiano Ronaldo.

