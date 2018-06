Prandelli vicino all'Artena, Sperduti ad Anagni, Lucchese firma per il Trastevere

di Paolo Baldi

In attesa delle firme ufficili dal primo luglio in calcio mercato è in fermento in questi giorni. In molti stanno ricorrendo gli ex giocatori della Lupa Roma. La punta Matteo Prandelli è stato contattato dall'Artena e dal Sora probabile una svolta nelle prossime ore; sempre dalla società romana è passato all'Astrea il portiere Proietti Gaffi, mentre Piva ha rifiutato l' Atletico per motivi di lavoro, Santarelli e Milani sono stati invece sondati per capire se erano disponibili a trasferirsi alla Flaminia Civita Castellana o ad Ostia.

Il centrocampista Sabatino ex Lupa e Atletico è ad un passo dall'accordo con l'Artena. Il portiere Danilo Sperduti (ex Flaminia Civita Castellana si è accordato con la neo promossa Anagni.

Il brasialiano Pippi che era destinato al Monterosi piace al Francavilla, mentre Barone resta all'Albalonga, Massella ex Trastevere dovrebbe firmare con l'Albalonga. Il centrocampista Lucchese ex Flaminia e nella scorsa stagione alla Sammaurese è un nuovo giocatore del Trastevere.

