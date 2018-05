Premier League, l'Everton saluta Allardyce e pensa a Silva

di Redazione Sport

A tre giorni dalla fine del campionato di Premier League, l'Everton ha annunciato che il manager Sam Allardyce ha lasciato l'incarico. L'ex ct dell'Inghilterra aveva preso a stagione iniziata il posto di Ronald Koeman, firmando a fine novembre un contratto fino a giugno 2019 ma il suo gioco non è mai stato gradito ai tifosi nonostante abbia risollevato i Toffees dal 13/o posto in cui si trovavano fino all'ottavo, inducendolo a cambiare aria in anticipo. Secondo la stampa britannica, per la panchina dell'Everton il favorito è l'ex manager dell'Hull City e del Watford Marco Silva, che già sembrava dovesse prendere il posto di Koeman lo scorso autunno. Al club piacerebbe anche puntare su un altro portoghese, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca, il cui nome però aleggia su tante altre panchine europee, come ad esempio quella del Napoli.

