di Andrea Gionti

Presentata ufficialmente la Mistral Gaeta. Una serata speciale in cui hanno sfilato con la nuova maglia i nuovi e i vecchi giocatori. Sorrisi sui volti, ma pure tanta concentrazione anche perché oggi pomeriggio alle 18 è in programma un test molto interessante contro l’Itri, altra squadra militante in Eccellenza, dopo aver affrontano già l’Insieme Ausonia (1-0 e gol decisivo del neo acquisto Cerasuolo).



Nelle file gaetane tanti gli ex, da Marciano a Mastroianni, Mariniello e Cerasuolo. Il club presieduto da Paolo Ciccariello ospiterà nella prima giornata del campionato di Promozione il Città di Paliano, che viene indicato da tutti come una mina vagante. «Prima o poi le incontreremo tutte – afferma il ds Francesco Grasso, che ha curato il mercato in piena sintonia con il tecnico Alessandro Parisella – E’ un calendario subito tosto perché poi incontreremo Pontinia e Terracina in due derby molto insidiosi che, anche se siamo all’inizio, potranno dire molto sulle nostre ambizioni».



Intanto il nuovo fisioterapista è Massimo Lombardi che prende il posto di Francesca Di Puccio. uniche due eccezioni di Real Latina e Sezze. Esordirà domenica 2 settembre sul terreno della Lupa Frascati: il debutto al Tasciotti il 9 contro il Santa Maria delle Mole del tecnico Nazzareno Mosciatti.

