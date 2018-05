Presidente Associazione Noi Consumatori diffida la Juve: «36 scudetti è pubblicità ingannevole»

Pubblicare lo scudetto con la scritta 36 sul sito internet e all'ingresso dell'Allianz Stadium rappresenta «una fattispecie di pubblicità ingannevole e violazione delle norme di diritto» da parte di una società come la Juventus che è anche quotata in Borsa: è quanto scrive l'avvocato napoletano Angelo Pisani, «personalmente e in qualità di presidente dell'Associazione Noi Consumatori», in una diffida inviata alla Figc e alla Procura federale oltre che, per conoscenza, a Consob, Antitrust, Ministero dello sport, Coni, Uefa e Fifa.



L'avvocato Pisani scrive nella sua diffida che, «incurante della condanna subita e in violazione dei fondamentali principi di trasparenza, buona fede e correttezza», la Juventus pubblica lo scudetto con 36 titoli anche quest'anno «così come gli anni scorsi in cui si è perpetrata una illegittima condotta di non curanza dei provvedimenti di giustizia sportiva e di palese pubblicità ingannevole». «Ogni comunicazione, immagine e propaganda come quella sul sito internet e all'ingresso dello stadio di n. 36 scudetti - spiega Pisani - rappresenta anche una fattispecie di pubblicità ingannevole e violazione delle norme di diritto, oltre che essere pessimo esempio di elusione ed arroganza in violazione dei valori sportivi e dei principi di lealtà, etica, correttezza». Inoltre la Juventus è quotata in Borsa, «ragion per cui il divulgare notizie errate, false e fuorvianti, può avere senza dubbio effetti dannosi anche per i consumatori». Pisani chiede quindi ai destinatari della diffida, «inspiegabilmente ancora non intervenuti d'Ufficio, di verificare ed attestare quanti scudetti può regolarmente dichiarare e pubblicizzare» la Juventus e che, «in caso di irregolarità e pubblicità ingannevole, nonché di frode nella comunicazione sportiva per la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede, sia disposto l'oscuramento e blocco delle immagini e pagine del sito internet istituzionale della Juventus raffiguranti il numero 36 scudetti, nonché di tutte le affissioni di ogni genere all'interno della società e/o dello stadio di appartenenza».



