Presidente Lega Serie B, Balata: «Caso Parma? Confido nella giustizia sportiva»

«Indagine sul Parma? L'inizio della mia presidenza in effetti è stato caratterizzato da una serie di eventi, dalla crisi federale, alla questione diritti tv, ora questa indagine...il nostro dovere è quello di affrontare ogni problema con serenità e gli approfondimenti necessari e cercando di dare risposte certe. Sto cercando di prendere due-tre giorni di vacanza con la famiglia ma ancora non è stato possibile. Su questo 'caso Parmà non ne so nulla, ho letto quello che c'è sui giornali, non posso far altro che esprimere la massima fiducia nella giustizia sportiva e sperare che il tutto venga chiarito il più rapidamente possibile, altro non posso dire». Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a Radio Sportiva sull'apertura da parte della Procura Federale di un'indagine inerente alla gara valida per l'ultima giornata del campionato di Serie B 2017/18 tra Parma e Spezia. Balata ha tracciato poi un bilancio della stagione fino ad ora. «Il campionato credo sia piaciuto a tutti, è stato avvincente e si è contraddistinto per gli altissimi contenuti tecnici e i tantissimi giovani che hanno giocato e fatto grandissime cose crescendo in termini di personalità e tecnici, molti dei quali presenti poi nelle nostre rappresentative. Infatti l'altra grande peculiarità della serie B oltre allo spazio per i giovani è l'italianità. Noi siamo il calcio dei territori e rappresentiamo città e province importanti, milioni di tifosi e questo è bene che si sappia a tutti i livelli». Poi sui giovani e la nazionale ha aggiunto: «Se è possibile e auspicabile che qualche giovane di serie B che gioca tutto l'anno venga convocato in Nazionale? Mi pare che il nuoco corso della Nazionale vada proprio nella direzione di convocare giovani che impiegati con continuità: Roberto Mancini ha questo tipo di filosofia, e credo che sia stata una scelta veramente azzeccata da parte della Federazione».

