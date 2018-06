Primavera: la Res affronta il Bari. Melillo: «E’ una sfida da serie A»

di Enrico Zarelli

La Res Roma si gioca l'accesso alle semifinali del campionato Primavera. Domani, sul campo di Tor Bella Monaca, arriva la Pink Bari. Con questo confronto si chiuderà il triangolare della fase nazionale che ha coinvolto, oltre alle romane e alle pugliesi, anche la Virtus Partenope (battuta da entrambi). Stesso punteggio ma migliore differenza reti per le biancorosse (+10 contro il +7 della Res) che avranno a disposizione due risultati su tre.



La qualificazione alle semifinali consentirà anche l'accesso al prossimo trofeo "Beppe Viola - Arco di Trento", e per la Res Roma si tratterebbe della quarta partecipazione consecutiva. Senza dimenticare che il club capitolino ha messo in bacheca gli ultimi tre scudetti Primavera. Res Roma e Pink Bari si sono incontrate anche nella passata stagione, con una netta affermazione delle giallorosse: 3-0 grazie alla doppietta di Labate e al gol di Palombi. Per la sfida di domani sono due le assenze pesanti per la formazione guidata da Fabio Melillo: si tratta di Greggi e Liberati. Entrambi avevavo già saltato la gara contro la Virtus Partenope. "Sarà una gara difficilissima: loro hanno una grande squadra, tutte praticamente impiegate in A - ha spiegato il tecnico giallorosso alla vigilia del match con la Pink Bari - noi questa settimana abbiamo lavorato bene. Dobbiamo cercare la vitoria con umiltà e determinazione".

