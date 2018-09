Villalba, scusate il ritardo: dopo 15 anni torna una sfida... d'Eccellenza

di Enrico Zarelli

Tutto pronto per il ritorno del Villalba in Eccellenza. Domani la squadra di Mauro Ferranti farà il suo esordio nella massima serie regionale al Centro Ocres, davanti al proprio pubblico. Il primo avversario della stagione sarà l’Atletico Vescovio di mister Centomani. La società di Roma Nord non ha fatto mistero delle proprie ambizioni e di puntare alla vittoria del campionato. Un confronto che si annuncia interessante tra due club che hanno manifestato la volontà di essere protagonisti del calcio laziale. Ma sarà pur sempre la prima giornata del campionato. C’è comunque curiosità di vedere all’opera il nuovo Villalba costruito dal dg Pagliaroli e dal ds Angelucci, che si presenta con tanti volti nuovi, per un mix necessario di esperienza e gioventù, quest’ultima obbligatoria per rispettare il regolamento.



Dall’Audace sono arrivati il portiere Federico Nasti, il difensore centrale Carlo Tassoni e l'attaccante Leonardo Onorati. A centrocampo c’è stato l’innesto di Daniele Ferrazzoli, ex Boreale e di Davide De Bonis dall’Atletico 2000. Acquisiti anche Alessio Bari, classe 1999, ex Atletico Morena, e i due esterni di centrocampo, Andrea Zanoletti, proveniente dalla Tor Tre Teste (e inseguito da molte squadre, anche in Serie D) e Jacopo Losani dall'Acquacetosa, entrambi del 2000. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, l’arrivo dell’attaccante Edoardo Fagioli, ex Play Eur, che ha vestito anche le maglie di Valle del Tevere, Trastevere e San Cesareo.



Andrà ad impreziosire un reparto ben fornito, se si considera la presenza di Flavius Prioteasa e Simone Petrucci. Senza dimenticare gli altri “senatori”: giocatori del calibro di Pomposelli, Silvestrini e Langiotti. Le amichevoli, inserite nel periodo di preparazione, hanno dato ottimi riscontri a mister Ferranti, soprattutto per quanto riguarda l’approccio dei calciatori più giovani. Da oggi si comincia a fare sul serio. Niente di meglio che con un avversario agguerrito come l’Atletico Vescovio.



