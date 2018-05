Prioteasa porta il Villalba in paradiso Vigor Perconti ko, poi scatta la festa

di Enrico Zarelli

Un colpo di Flavius Prioteasa consegna la vittoria al Villalba. Un successo che vale il salto in Eccellenza per la squadra guidata da Mauro Ferranti. L’ultima di campionato, contro la Vigor Perconti, non è una partita come le altre. L’esito del confronto vale quanto una finale. Il copione però è quello dell’intera stagione: il Villalba è costretto a soffrire fino all’ultimo per coronare quel sogno chiamato Eccellenza. Un sogno che era sfumato all’ultimo giro di lancette nella passata stagione. Un film che il club dei presidenti Scrocca e D’Autilia non volevano rivedere per nulla al mondo. La tensione è palpabile e l’avversario è di quelli scomodi. I padroni di casa faticano più del previsto per trovare la rete che vale la promozione nella massima categoria regionale.



Alla mezzora il Villalba va in gol con Petrangeli, che nella circostanza aveva sfruttato al meglio un erroraccio in fase di rinvio. Ma l’arbitro, il genovese Burlando, annulla ravvisando un fallo del bomber biancorossoblu. Stupore e rabbia che aumentano al 32’, quando Pellutri tocca con la mano il pallone poi spedito in rete da Petrangeli: anche stavolta il direttore di gara attribuisce l’irregolarità al numero 9 del Villalba. Il vantaggio arriva al 35’ con un colpo di testa vincente di Prioteasa che raccoglie il servizio di Belfiori. La Vigor protesta in maniera veemente e Zappalà viene espulso. Poco prima Bellinati aveva perso anche Pellutri per un brutto infortunio alla spalla. Nel finale di tempo Petroccia apre per Petrangeli in area: il suo diagonale termina fuori di poco.



La ripresa si apre con il Villalba che, invece di cercare l’affondo, prova a controllare la partita. La Vigor, anche con l’uomo in meno non si da per vinta. La manovra dei padroni di casa si fa meno lucida con il passare dei minuti e la tensione sale. Il Villalba rischia grosso in almeno due occasioni, entrambi risolte da Di Stefano con ottimi interventi. Il finale è acceso. Ne fa le spese anche un incredulo Ferranti, espulso a 10 minuti dal termine, confuso dall'arbitro con un suo collaboratore. Cinque minuti di recupero, poi esplode la festa: il Villalba torna in Eccellenza. La Vigor finisce fuori dai play-off, scavalcata da Sant’Angelo e Vicovaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA