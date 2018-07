di Mauro Topini

Un colpo dopo l'altro, la Pro Calcio Tor Sapienza batte forte sulla cassa del riscatto, dopo la deludente stagione 2017-2018. La squadra gialloverde sta rifacendo in toto (o quasi) la squadra e giorno dopo giorno mette un tassello dopo l'altro nel suo mosaico. Così, dopo Giulitti, Romani, Graziani (un ritorno) e l'arrivo di qualche giovane di classe 2001, stanno per essere annunciate (con tanto di foto sciarpata...) anche le firme di due grossi calibiri. Si tratta di Francesco Panella, attaccante ex Crecas e Ternana, che ha vestito la maglia della Boreale la scorsa stagione, e dell'esperto Luca D'Astolfo, un esterno classe '92 che ha giocato con il Monte Grotte Celoni, ora fusosi con la Vigor Perconti, ma che ha giocato in serie D con l'Ostia Mare e non solo.

