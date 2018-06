Pro Roma, battuto lo Sporting 2-1 i play off di Promozione sono tuoi

di Mauro Topini

E’ la Pro Roma la squadra vincitrice dei play off di Promozione. La squadra romana, che richiama alla mente la Pro Roma del 1911 di don Toncker, dalle cui costole è nata l’attuale AS Roma, ha battuto, nella finale giocata allo stadio Superga di Ciampino, lo Sporting Genzano per 2-1. Decisivo, ancora una volta in questi play-off, l’attaccante Fiorini (nipote d’arte) ex del Trastevere, che ha messo a segno, su calcio di rigore, il gol del 2-1 finale. Con questo successo, la Pro Roma va ad occupare il secondo posto nella speciale graduatoria dei ripescaggi (il primo è del Montalto, vincitore della Coppa Italia di Promozione), mentre lo Sporting Genzano occuperà la terza posizione.

Da capire, per il club biancazzurro, se la tanto ventilata fusione con il Cynthia 1920 (sarebbero quest’ultimi a convogliare nello Sporting) potrà andare in porto, consentendo così di cedere uno dei due titoli di Eccellenza. In caso di mancata fusione (le difficoltà non mancano così come pure le divergenze...) Genzano la prossima stagione avrà due squadre in Eccellenza, cosa mai accaduta nella storia del calcio genzanese.





