Pro Roma. D’Alonzo via, Pascucci rassicura: «Faremo l’Eccellenza»

di Tiziano Pompili

Aveva da poco conquistato la matematica (e storica) certezza del salto in Eccellenza e domenica scorsa ha vinto i play off di Promozione battendo lo Sporting Genzano. Ma il clima di festa in casa Pro Roma è stato “macchiato” dall’improvvisa decisione da parte di Carlo D’Alonzo, che con la sua azienda era main sponsor della società capitolina, di non proseguire l’avventura. La presa di posizione ha scatenato una serie di reazioni a catena: dai social è arrivato il saluto alla Pro Roma da parte di mister Alessandro Damiani, condottiero della Promozione (e molto legato alla figura di D’Alonzo), e pure quello del bomber Lorenzo Fiorini, che ha segnato una valanga di reti da quando (a metà stagione) ha vestito la maglia della Pro Roma decidendo pure la finale play off con lo Sporting Genzano. Probabile che anche altri protagonisti della formazione di Largo Preneste possano prendere la medesima decisione, ma sul futuro della prima squadra romana non ha dubbi il presidente Patrizio Pascucci che rimane estremamente sereno.



«Innanzitutto ringrazio D’Alonzo per lo sforzo profuso in queste ultime stagioni per la nostra prima squadra e con lui un grazie va pure al mister. Ma a livello tecnico ci aggrappiamo al punto fermo di questo club che era e rimane il direttore sportivo Massimiliano Melis, capace di portare questa squadra dalla Seconda categoria all’Eccellenza. La Pro Roma giocherà regolarmente nel massimo campionato regionale: già da stamattina ci stiamo muovendo in alcune direzioni, ma certamente non faremo fusioni. La nostra prima squadra lancerà diversi dei ragazzi della Juniores Elite che nelle ultime due annate ha centrato altrettante volte i play off della categoria: cercheremo di “tenere botta” nel prossimo campionato».



Anche lo stesso D’Alonzo ha voluto chiarire i motivi della sua decisione. «Avevo comunicato alla Pro Roma già un mese e mezzo fa la mia voglia di fare una riflessione sulla prosecuzione del rapporto. Non c’era più identità di vedute con la proprietà e così abbiamo deciso di prendere nuove strade. Se questo è un addio al mondo del calcio da parte mia? Probabilmente no. Auguro a Stefano Pagani, che alcune voci mi dicono vicino a rientrare alla Pro Roma da presidente, di continuare il lavoro che abbiamo fatto con la prima squadra. Magari torneremo ad incrociarci in Eccellenza…».

