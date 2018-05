Pro Roma, Fiorini e il gol eccellente «Gioia dedicata a nonno Lando»

di Tiziano Pompili

La Pro Roma ha messo un piede e mezzo (ma anche di più) in Eccellenza. Lo ha fatto superando il primo turno dei play off di Promozione contro il Real Cassino, battuto per 1-0 grazie al sigillo di Lorenzo Fiorini. L’attaccante classe 1993 ha letteralmente trascinato a suon di gol la squadra capitolina da quando, a gennaio, la società lo ha scelto per rimpiazzare Momo Accrachi: 13 presenze dalla prima giornata di ritorno (quando subentrò nel finale) e 17 gol nella fase regolare, saltando le ultime quattro partite per infortunio, poi ieri il ritorno in campo per la sfida col Real Cassino e il gol decisivo a tre minuti dalla fine.



Un gol che ha il sapore dell’Eccellenza… «La società non si era mai esposta prima sull’argomento, ma negli ultimi giorni era stata abbastanza chiara: passando il turno al 99% abbiamo raggiunto il nostro obiettivo…» dice Fiorini che ha capitalizzato l’assist di Stefanelli e ha beffato il portiere avversario con un colpo da calcio a 5. «La dedica per il gol? E’ per mio nonno Lando (il popolarissimo cantante e attore romano), la cui scomparsa a dicembre mi ha davvero fatto male. Un pensiero va ai miei genitori che mi sono sempre stati vicini e alla società Pro Roma che ha creduto in me». La partita col Real Cassino è stata davvero dura.



«Faceva molto caldo e personalmente rientravo dopo un mese fuori a causa di una lesione al bicipite femorale – spiega Fiorini – Tra l’altro di fronte abbiamo avuto una squadra davvero forte con tre attaccanti di grande spessore e una capacità di giocare al calcio fuori dal comune. Credo che lo spessore del Real sia superiore anche a quello del Villalba che ha vinto il nostro girone». Per il futuro c’è tempo, Fiorini è concentrato sulla stretta attualità. «Giocheremo semifinali e finale di play off con la testa più “sgombra”: vogliamo arrivare in fondo perché questa è sicuramente una vetrina importante per tutti noi» conclude l’attaccante.

