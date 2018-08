Pro Roma, la carica di Aliberti: «L’Eccellenza? Non vedo l’ora»

di Tiziano Pompili

Debutterà il 2 settembre in casa contro il nuovo Colleferro (unitosi col Serpentara). La Pro Roma comincerà così la sua prima storica avventura in Eccellenza: una cavalcata da vivere assieme al suo allenatore, il giovanissimo debuttante Mattia Aliberti. «Non vedo l’ora di cominciare, sono stato tutta l’estate ad aspettare l’avvio del ritiro – sorride il tecnico – Sono molto carico e non ho paura dell’Eccellenza: ho giocato tra i professionisti a Potenza e Cava dei Tirreni, penso di poter dare il mio contributo a questo gruppo anche se ovviamente commetterò degli errori. Il debutto col Colleferro? Conosco abbastanza bene la realtà del Serpentara e so che stanno costruendo un gruppo valido, allenato da un tecnico preparato come Apuzzo».



Classe 1985, 33 anni compiuti lo scorso mese di febbraio, Aliberti è stato costretto a interrompere la sua carriera di calciatore per un problema di salute a settembre dello scorso anno. «La società mi ha chiesto di fare da vice a mister Alessandro Damiani e io l’ho fatto molto volentieri, visto che tra l’altro ho allenato per tre anni i Giovanissimi della Pro Roma. Nel corso della stagione ho fatto il corso per ottenere il patentino Uefa B, ma non mi aspettavo che la società mi potesse offrire la possibilità di condurre la prima squadra. Sono felicissimo per questa occasione e spero di ripagare la fiducia del club che tra l’altro ha fatto tanti sforzi anche sul mercato per accontentarmi nella costruzione della rosa».



Tifoso napoletano convinto, Aliberti si professa con un sorriso «sarriano, ma con moderazione» soprattutto dal punto di vista della gestione del pallone in determinate zone del campo. «La Pro Roma sarà una squadra operaia che conterà molto sulla compattezza del gruppo. I ragazzi mi seguono e sono molto contento del loro impegno in questi primi giorni di lavoro». Dopo il debutto ufficioso con il Cantalice (1-1 con gol del neo arrivato Alessandroni), la Pro Roma tornerà in campo domani contro l’Sff Atletico a Fregene, poi sabato match interno contro la Pescatori Ostia.

