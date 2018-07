Pro Roma, la rosa è quasi a posto. La preparazione inizia il 10 agosto

di Tiziano Pompili

Sembra aver trovato una quadratura definitiva la rosa della Pro Roma. Il lavoro del direttore sportivo Massimiliano Melis consegnerà al neo tecnico, il debuttante Mattia Aliberti, un organico praticamente completo nel giorno dell’inizio della preparazione, fissato in sede per il prossimo 10 agosto. Alcuni nomi dei nuovi arrivi sono stati già anticipati dal sito del Messaggero e molti sono “cavalli di ritorno”: dalla punta Accrachi all’esterno Sola, dal centrocampista Palmigiani all’esterno difensivo Albanese.



Aggregati al gruppo capitolino, di scena per la prima volta in Eccellenza, ci saranno l’ex attaccante del Crecas Alessandroni (finora il colpo più rumoroso), ma anche il difensore centrale Mele (ex Tor Sapienza) e il centrocampista Stefano Melis (il fratello del direttore sportivo Massimiliano). Assieme a loro anche i giovani Brasillo (trequartista classe 1999) e Pradeani (difensore del 2000) oltre ad alcuni ragazzi della Juniores aggregati in prima squadra. Il programma di lavoro prevede “solo” tre amichevoli ufficiali prima dell’esordio in campionato: si comincia il 19 agosto col Cantalice, poi la sfida di Fregene con l’Sff Atletico del 22 e infine il 25 l’incrocio con la Pescatori Ostia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA