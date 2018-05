Pro Roma-Ronciglione a Fregene, Sora-Sportineg Genzano a Latina

di Mauro Topini

Saranno Fregene e Latina ad ospitare, domenica pomeriggio, le due gare di semifinale dei play off del campionato di Promozione. Le due gare si devono infatti disputare su campo neutro e il Comitato Regionale Lazio ha scelto due impianti che abbiano una capienza sufficiente per le rispettive tifoserie. L'ingresso alle due gare (come a quelle di Coppa Lazio, in programma sabato pomeriggio e domenica mattina) sarà infatti regolato da biglietteria, in modo da seprara le tifoserie.

La Pro Roma giocherà la semifinale contro il Ronciglione United a Fregene, stadio Paglialunga, con inizio alle ore 16. La vincente (si procederà con i tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di pareggio) accederà alla finale per assegnare il primo e secondo posto (in programma il 3 giugno) e avrà, praticamente, assicurato un posto in Eccellenza.

Sora-Sporting Genzano, invece, la gara più delicata (sul piano delle tifoserie) delle due si disputerà a Latina, allo stadio Francioni di Latina, anche qui con inizio alle ore 16. Sia per i ciociari che per i castellani, vale il discorso fatto per Pro Roma e onciglione United.

Al momento, la classifica per i ripescaggi in Eccellenza è la seguente. Da considerare che ad oggi sono disponibili nel principale campionato regionale cinque posti, che possono diventare sei o sette se Ladispoli e/o Pomezia vinceranno gli spareggi nazionali dell'Eccellenza:



1) MONTALTO (vincitrice Coppa Italia Promozione)

2) prima classificata play-off Promozione

3) seconda classificata play off Promozione

4) MONTESPACCATO (squadra retrocessa dall'Eccellenza con i play out con la migliore classifica al termine della regular season)

5) terza classificata play-off Promozione

6) quarta classificata play-off Promozione

7) REAL MONTEROTONDO SCALO (squadra retrocessa dall'Eccellenza con i play out con la seconda migliore classifica al termine della regular season)

8) BOREALE (squadra retrocessa dall'Eccellenza con i play out con la terza migliore classifica al termine della regular season)

9) COLLEFERRO (squadra retrocessa dall'Eccellenza con i play out con la quarta migliore classifica al termine della regular season)

