Pro Roma la speranza resta accesa. Persia: «Lottiamo fino all'ultimo»

di Tiziano Pompili

Una pennellata su punizione di Matteo Persia tiene vive le speranze della Pro Roma di un clamoroso sorpasso sul fotofinish ai danni del Villalba. La squadra di mister Damiani, domenica scorsa, ha vinto con un rocambolesco 5-4 sul campo del Guidonia e l’autore del gol del successo ha portato la firma del centrocampista classe 1990, al suo quinto sigillo stagionale.



«Indubbiamente il più importante di questo campionato perché ci consente di continuare a sperare – commenta Persia – Quella di Guidonia è stata una partita “pazza” visto che nel primo tempo eravamo in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Santini e al gol di Ulisse, poi nella ripresa siamo arrivati sul 4-1 con Luzi e a quel punto si è totalmente spenta la luce con gli avversari capaci di rimontare fin sul 4-4. Per fortuna in pieno recupero siamo tornati in vantaggio e ora ci giochiamo anche l’ultima partita con la speranza di un sorpasso». La Pro Roma ospiterà una Maglianese ormai priva di grossi stimoli, mentre il Villalba riceverà la visita di una Vigor Perconti in piena corsa per il terzo posto (che in questo momento contende al Sant’Angelo Romano con cui divide il gradino più basso del podio).



«Il Villalba ha sicuramente qualcosa in più – dice Persia – Ma la Vigor è una squadra giovane e ben allenata che avrà voglia di giocarsi le carte per i play off. Noi, comunque, dobbiamo pensare a vincere la nostra partita e poi vedremo cosa accadrà all’Ocres Moca». Anche perché la stagione della Pro Roma sarà in ogni caso positiva. «In pochi ci credevano capaci di giocarci un posto in Eccellenza e invece siamo arrivati fino all’ultima giornata a contendere il primato al Villalba. Purtroppo al momento paghiamo qualche punto perso soprattutto a inizio stagione, ma se dovessimo fare i play off saremmo pronti per cercare di arrivare in fondo».

