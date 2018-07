di Mauro Topini

Simone Pascucci resta alla Pro Roma.Il forte attaccante firma per il club giallorosso, che debutterà in Eccellenza il prossimo 3 settembre. Pascucci, che era già tornato alla Pro Roma a dicembre, ha scelto di continuare nel club nel quale riesce ad esprimersi al meglio. Alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante troverà anche Andrea Sola, centrocampista che ha vestito la maglia della Cavese 1919 nell'ultima stagione. Per il classe 89 si tratta di un ritorno alla Pro Roma, dov'era già stato qualche stagione fa, dopo l'esperienza con l'Arzachena e il Monterotondo, in serie D.

I cavalli di ritorno sembrano andare molto di moda nella Pro Roma, vista che anche Matteo Palmigiani, centrocampista di classe 91, nei suoi trascorsi calcistici ha già vestito la maglia della Pro Roma. Matteo, che nell'ultima stagione ha giocato con l'Atletico 2000, porterà con se, dallo stesso club di via di Centocelle, Daniele Albanese, che è un classe '97.

