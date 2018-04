Profumo di azzurro per tre laziali: Giannini, Di Cairano e Stazi.

di Paolo Baldi

Sono tre i giocatori tesserati con società del Lazio convocati dal tecnico della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 Fausto Silipo per un raduno e per disputare una gara amichevole contro i pari età del Frosinone.

Della lista dei ventiquattro calciatori che dovranno essere da lunedì a Roma a disposizione del selezionatore azzurro fanno parte, il portiere Flavio Giannini (Ostia Mare) e i due centrocampisti Davide Di Cairano (Grotte Monte Celoni) e Domenico Stazi (Città di Anagni) , tutte e tre sono classe 2000. Il primo gioca con una formazione di serie D e gli altri due nel campionato di Eccellenza Regionale. Mercoledi è in programma il test amichevole contro i giovani del Frosinone.

Flavio Giannini, è stato anche nei giorni scorsi in prova con il Napoli.

Davide Di Cairano è cresciuto nelle giovanili della Lodigiani, mentre Domenico Stazi che ha esordito a novembre con la maglia biancorossa ha segnato due reti nella prima partita contro il Paliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA