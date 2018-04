Liverpool-Roma, polemica per la foto di Pruzzo e Conti. E arrivano le scuse: «Una goliardata»

«È stata una goliardata»: Roberto Pruzzo a Radio Radio getta acqua sul fuoco della polemica scatenata dalla foto con dito medio fatta insieme a Bruno Conti davanti allo stemma del Liverpool. «L'abbiamo scattata per esorcizzare ridendo. Se qualcuno s'è offeso chiediamo preventivamente scusa. Il sorriso sulle labbra la dice tutta sulla nostra buona fede», assicura.







Solo una boutade, insomma. Pruzzo e Conti non hanno di certo dimenticato quella brutta notte del 30 maggio 1984, quando la Roma all'Olimpico perse ai calci di rigore la finale di Coppa Campioni (allora la Champions si chiamava così) proprio contro il Liverpool. E così, con un sorriso beffardo, i due ex campioni romanisti del secondo scudetto ieri hanno rivolto (con poca eleganza) il dito medio allo stemma del Liverpool, proprio nel cuore di Anfield Road. La foto, postata sui social dalla figlia di Pruzzo (e poi rimossa), è diventata subito virale sul web.

