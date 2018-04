Qatar Airways nuovo main sponsor dell'As Roma

di Gianluca Lengua

AS Roma e Qatar Airways sono liete di annunciare una partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso. L’accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà il logo della compagnia aerea stampato sul fronte della maglia della prima squadra fino al termine della stagione 2020-21 (sarà presente nella gara di domani contro il Liverpool). Fondata nel 1997, Qatar Airways è una delle più giovani compagnie mondiali a servire i cinque continenti e a connettere oltre 150 destinazioni ogni giorno. È inoltre parte di un prestigioso gruppo di compagnie mondiali che hanno ottenuto un rating di cinque stelle assegnato da Skytrax ed è stata votata compagnia aerea dell’anno nel2011, 2012, 2015 e 2017.

Qatar Airways diventa così il Main Global Partner dell’AS Roma e sarà il settimo sponsor di maglia ufficiale nei 90 anni di storia del Club.













Fondata nel 1997, Qatar Airways è una delle più giovani compagnie mondiali a servire i cinque continenti e a connettere oltre 150 destinazioni ogni giorno. «È inoltre parte di un prestigioso gruppo di compagnie mondiali - scrive l'As Roma - che hanno ottenuto un rating di cinque stelle assegnato da Skytrax ed è stata votata compagnia aerea dell’anno nel 2011, 2012, 2015 e 2017. Qatar Airways diventa così il Main Global Partner dell’AS Roma e sarà il settimo sponsor di maglia ufficiale nei 90 anni di storia del Club».



«Siamo lieti di annunciare questa storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways, due grandi brand con ambizioni di portata globale», ha dichiarato il presidente giallorosso Jim Pallotta. «L'annuncio è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi e arriva in un periodo significativo per la storia del club. Con l'inizio dei lavori per lo stadio, previsto entro l'anno, e il raggiungimento delle semifinali di Champions per la prima volta dopo 34 anni, i nostri tifosi stanno vivendo un momento emozionante. Siamo fieri di portare il nome di Qatar Airways sulla nostra maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA