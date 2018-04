Qualificazioni Mondiali: l'Italia batte la Moldova. Il 10 aprile a Ferrara la sfida con il Belgio

di Enrico Zarelli

L’Italia prosegue il suo cammino nelle qualificazioni al Mondiale 2019. E lo fa battendo 3-1 la Moldova, a quattro giorni dal confronto con il Belgio, che si giocherà a Ferrara, per una sfida che sarà determinante per l’accesso alla prossima Coppa del Mondo. Contro la Moldova, Milena Bertolini offre spazio ad altre calciatrici, tenendo a riposo preventivo le diffidate Gara, Guagni e Galli. Anche Bonansea è diffidata, ma il ct la sostituisce solo nella ripresa, inserendo Alborghetti. Dopo 8 minuti l’Italia passa in vantaggio con Linda Tucceri Cimini, che realizza direttamente su calcio d’angolo. Alla mezzora arriva il raddoppio, generato dall’autorete di Colesnicenco. In chiusura la Moldova accorcia le distanze con Toma, fissando il parziale sul 2-1. In 5 gare di qualificazione, tutte vinte, è la prima rete subita dalla difesa azzurra. Circostanza però che non gradita a Milena Bertolini che ha lamentato un atteggiamento troppo blando della squadra. La ripresa si apre con l’Italia protesa nuovamente in avanti. Ma il gol del definitivo 3-1 arriva solo al 31’: realizza Giacinti, con un destro al volo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giugliano.

