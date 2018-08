di Nicola Gentile

Come non detto. Il R.Morandi riparte da dove s'era fermato, ovvero dalla Promozione, ritrovata d'improvviso dopo un'estate trascorsa a pensare alla I Categoria. Il club di Ostia, è stato infatti ripescato, dopo la retrocessione della scorsa stagione, dopo che s'è aperta una "voragine" negli organici del secondo campionato regionale. La previdenza del presidente Cannone, bravo a presentare comunque domanda di ripescaggio anche se, in prima istanza, non ci fossero le condizioni, è stata ripagata con la nuova partecipazione alla Promozione.



Che il club lidense affronterà con un bel gruppo di nuovi calciatori, alcuni dei quali di spessore e provenienti dall'Eccellenza. Su tutti, spicca il nome di Andrea Castro, punta centrale di grande esperienza nonostante abbia appena 22 anni. L'attaccante ha infatti già vestito le maglie di Unipomezia, Anzio, Albalonga, Nuova Tor Tre Teste in ambito regionale; e quelle di Livorno, Mantova e Carpi in ambito nazionale. La scorsa stagione, Castro l'ha giocata con la maglia del Cynthia 1920.



Accanto a Castro, ci sono anche i due Sargolini, Daniele e Alessio, entrambi provenienti dalla Polisportiva Monti Cimini, il cui percorso calcistico, pur considerando la differenza di età, è stato simile, avendo vestito le maglia di Ostia Mare, Fregene e Unipomezia. Per Alessio (classe '98) c'è stata anche un'esperienza nella Sambenedettese.



Nel gruppo dei nuovi, si registrano anche i nomi di Roberto Umbro (classe '91) che torna al Morandi dopo aver giocato l'ultima stagione alla Nuova Aureliana; di Gabriele Ceccaroli (ex Flaminia e Trastevere), Andrea Cesarini (proveniente dall'Astrea), Fabio Scaccia (ex Ostia Mare all'Aranova la scorsa stagione) e anche uno straniero, il giapponese Ryoku Mochizuki, un classe '97 che ha giocato nella Vis Aurelia.

