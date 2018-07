Rakitic sta per calciare il rigore decisivo ma suona la sirena: la reazione dei vigili del fuoco croati è magnifica

di Simone Pierini

I Vigili del Fuoco sono da sempre considerati dei veri e propri eroi al servizio dei cittadini. Spesso mettono a serio rischio la loro vita per salvarne delle altre. Questa immagine immortalata all'interno di una caserma dei pompieri in Croazia rappresenta al meglio la loro dedizione al lavoro.



Si sta giocando Croazia-Russia, quarto di finale dei Mondiali 2018 in corso e Rakitic ha appena preso la palla e si appresta a calciare il rigore decisivo per la qualificazione alla semifinale di questa sera contro l'Inghilterra. Ma nel momento in cui il centrocampista del Barcellona sistema il pallone suona la sirena della caserma. È il segnale di un'emergenza in corso.



La reazione dei Vigili del Fuoco è meravigliosa. Lo sguardo che pochi secondi prima era incollato al televisore volge immediatamente in un'altra direzione. Il rigore non ha più importanza, il risultato storico di una nazione intera passa in secondo piano. In pochissimi istanti i pompieri hanno già indossato la tuta e il casco e sono a bordo del camion che li porterà ad affrontare un incendio.



Perché il calcio è una passione, i colori della propria patria ancora di più. Ma l'importanza di una vita supera ognuna di queste emozioni.

