Ranking Fifa, la Francia è prima, l'Italia scende alla 21esima posizione

la Francia campione del mondo vola in testa alla classifica del Ranking Fifa, guadagnando sei posizioni e superano così la Germania scende al 15° posto. Peggior posizionamento di sempre per l'Italia che scivola alla 21a posizione.

Dopo il buon Mondiale disputato, sale la Russia di 21 posizioni e il tonfo dell'Egitto di Salah, che ne perde 20 di posizioni. L'Italia di Roberto Mancini finisce alle spalle di Galles e Perù, non erano mai scesi oltre la ventesima posizione dal '93 (anno di entrata in vigore del ranking) ad oggi. Il ranking corrente, in vigore fino al prossimo 20 settembre, è il primo comunicato dalla Fifa dopo la la riforma varata lo scorso luglio con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Ora con le amichevoli e la Nations League ci sarà la possibilità di salire qualche posizione. Le amichevoli fuori calendario varranno 0,5 punti, quelle invece previste dalla Fifa 1 punto. La prossima Nations League avrà 1,5 punti di coefficiente di difficoltà nella fase a gironi e 2,5 punti per playoff e finali. L'algoritmo, dunque, moltiplicherà il punteggio in base al risultato del match (1 punto per la vittoria, 0.5 per il pareggio e 0 per la sconfitta) e terrà conto della differenza di classifica tra le due sfidanti.

