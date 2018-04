Re Flavio rientra e la ribalta: «Lavinio, sembrava una favola»

di Tiziano Pompili

Il duello tra Lavinio Campoverde e Sporting Genzano è su tutti i fronti. Non solo la sfida tra due grandi squadre, tra due portieri (Papagna e Apruzzese) che sono indubbiamente “sprecati” per la Promozione e tra attacchi dai numeri impressionanti.



E’ anche una sfida balistica: nello stesso giorno, infatti, Matozzo realizza un gol splendido da centrocampo e a pochi chilometri di distanza Cristofari risponde con una prodezza (decisiva) da 35 metri. Tra l’altro “Re Flavio” era al rientro dopo due mesi di stop per una lesione ai legamenti della caviglia sinistra rimediata nel match contro l’Atletico Olevano e quando mister Antonelli lo ha fatto entrare nel secondo tempo, con la squadra tirrenica sotto per 3-2 sul campo del Fonte Meravigliosa, il bomber classe 1983 ha risposto alla grande: dopo una decina di minuti ecco il gol del 3-3, poi a una manciata di secondi dal 90esimo la prodezza da distanza siderale che è valsa il definitivo sorpasso del Lavinio Campoverde, tra l’altro ridotto in dieci per il secondo giallo a Correia.



«E’ stato come vivere una favola – dice Cristofari – Rientrare e segnare una doppietta decisiva mi ha reso felice, ma ancor di più mi ha reso orgoglioso l’aver contributo ad una vittoria pesantissima della nostra squadra. Dobbiamo cercare di mantenere almeno cinque punti di vantaggio prima di giocare lo scontro diretto del 25 aprile». Per l’esperto attaccante, dopo i tre gol con la maglia del Team Nuova Florida (di cui uno in Coppa), sono arrivati 12 sigilli con il Lavinio Campoverde. «Gli ultimi due sono sicuramente i più pesanti assieme a quelli dello scontro diretto con lo Sporting Genzano all’andata» ricorda Cristofari che poi conclude: «Voglio cercare di sfruttare una delle mie ultime occasioni in carriera per cercare di vincere un campionato. Ce la metteremo tutta per coronare questo sogno».

