di Emiliano Papillo

Emanuele Caggiano, 20 anni, esterno alto ex Roccasecca e Cassino è un nuovo giocatore dei cugini del Real Cassino, formazione del presidente Vincenzo Valente che parteciperà al prossimo campionato regionale di Promozione salvo eventuale ripescaggio in Eccellenza per il quale è stata fatta domanda alla Figc. Caggiano è a dosposizione del tecnico del Real Cassino, Roberto Zollo.

Restando in Promozione tra le ciociare, il Roccasecca inizierà la preparazione dopodomani, mercoledì 1 agosto. La società sta allestendo comunque una squadra capace di lottare per il vertice nel caso sia Promozione. Il tecnico Gianluca Manzi ha convocato 32 giocatori tra i quali molti giovani, ma la rosa non è ancora completata. Arriveranno nelle prossime ore 3-4 giocatore d'esperienza.



Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Matteo Teoli, Cristian Conti, Giuseppe Calcagni

DIFENSORI: Gianmarco Cancanelli, Folco Capuano, Ilario Ricci, Carmine Di Capua, Marco Baglieri, Mattia Castelli, Renato Tagliaferri, Carmelo Triolo, Emanuele Di Martino, Alex Gargiulo, Simone Rizza.

CENTROCAMPISTI: Luca Catalano, Valerio Fraioli, Luca Cerasuolo, Matteo Viola, Mateo Ziu, Maverik Conti, Pietro Vecchio, Diego Lombardi.

ATTACCANTI: Roberto Tobia, Simone La Porta, Dario Sbardella, Davide Di Nardi, Giuseppe Pagliaro, Ani Todyan Ziu, Lorenzo Cinelli, Momo Ya Ya, Salvatore Chiarlitti, Cosimo Di Vaia.



