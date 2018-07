di Emiliano Papillo

Il Real Cassino Colosseo si è iscritto regolarmente al campionato regionale di Promozione, presentando anche domanda per un eventuale ripescaggio in Eccellenza qualora si liberassero dei posti. Al tempo stesso ha annunciato anche l'allenatore. Dopo il no di Fabio Gerli, ex Città di Anagni che aveva raggiunto un accordo sulla parola ma ieri aveva declinato l'offerta per «motivi personali», la società del presidente Vincenzo Valente ha chiamato in panchina Roberto Zollo. L'annuncio nella serata di oggi proprio dello stesso Valente.



«Abbiamo iscritto la squadra al campionato di Promozione presentando anche domanda di ripescaggio in Eccellenza. La categoria superiore- ha spiegato il presidente del Real Cassino, Vincenzo Valente- dipenderà molto dalle squadre che non si iscriveranno al massimo campionato dilettantistico regionale. Noi dopo il rifiuto di Gerli abbiamo richiamato mister Roberto Zollo che ha guidato la squadra nella seconda parte della scorsa stagione e negli anni precedenti portandoci in Promozione. E' capace, ha fatto bene nella piazza e conosce l'ambiente. Faremo una squadra giovane. Siamo in ritardo per colpa mia per fare una squadra che punti a vincere il campionato. Salvezza prima di tutto. Se poi sarà Eccellenza ci faremo trovare pronti. Il mercato dopo l'addio dell'ormai ex ds Nando Carbone che come Gerli ha rifiutato l'incarico sarà fatto dal mister con la società».

