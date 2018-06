di Emiliano Papillo

Fabio Gerli, frusinate, 41 anni, è il nuovo allenatore del Real Cassino Colosseo, ambiziosa formazione cassinate che parteciperà al prossimo campionato regionale di Promozione, girone D. L'annuncio è stato dato questo pomeriggio dal neo ds del Real Cassino, Nando Carbone, 66enne, da oltre 40 anni nel mondo del calcio con esperienze tra le altre a Cassino, Isiolaliri e Sant'Apollinare. Carbone è stato scelto dalla società guidata da Valente e Francesco Angione per cercare di portare la squadra in Eccellenza.



«A dire il vero- ha spiegato Nando Carbone- la società ha presentato domanda di rispescaggio in Eccellenza, vedremo come andrà a finire. Noi comunque allestiremo una rosa in grado di provare a vincere il campionato di Promozione, se saràà categoria superiore faremo i giusti ritocchi. Il nostro allenatore salvo clamorosi colpi di scena sarà Fabio Gerli. L'ho già incontrato ci siamo subito trovati in piena sintonia».



Fabio Gerli ha vinto ben quattro campiopnati negli ultimi cinque anni, tre dei quali consecutivi nel Città di Anagni.



«Stiamo organizzando tutto al meglio- ha aggiunto Carbone- ed abbiamo avviato la campagna acquisti, presto ci saranno novità».



Da verificare la posizione del bomber Alessio Carlini che in Promozione fa la differenza.

