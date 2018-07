di Emiliano Papillo

Primi tre colpi di mercato per il Real Cassino del presidente Vincenzo Valente e del vice Francesco Angione. Nella giornata odierna sono stati ingaggiati l'attaccante Marco Parasmo ex Mistral gaeta e Morolo tra le altre, il centrocampista Matteo Lombardi ex Roccasecca ed il 19enne Zonfrilli anch'egli ex Roccasecca. Arrivate anche le conferme del portiere Viola e del difensore Marzocchella.



«Stiamo effettuando varie operazioni di mercato- ha spiegato il presidente Valente- credo comunque che Marco Parasmo sia un giocatore di grandi qualità capace di andare in goal con una certa facilità. Poi sono arrivati anche lombardi e Zonfrilli che hanno giocato in Eccellenza e qualche giovane di prospettiva. Nei prossimi giorni concluderemo altre operazioni. Ma siamo anche fiduciosi per un possibile rispescaggio in Eccellenza. Abbiamo presentato la domanda, avremo notizie il 3 agosto». La preparazione del Real Cassino inizierà lunedì 30 luglio al campo Colosseo.

