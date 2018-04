Real-Juve, Agnelli chiede la testa di Collina: «Il designatore va cambiato»

di Redazione Sport

«Oggi ci sono tanti Paesi che hanno implementato la Var, penso a tanti episodi che hanno penalizzato le squadre italiane: il processo di accelerazione della Var nelle coppe va accelerato. Qua si tratta di andare avanti dopo avere ampiamente meritato, non di vincere o di perdere. Qualche riflessione sul designatore (Pierluigi Collina, n.d.r.) e sulla sua evidente vanità va fatta, un designatore che ha una responsabilità così alta va cambiato». Così Andrea Agnelli, n.1 bianconero, commentando l'episodio del rigore in Real-Juve. «Vincere 3-1 al Bernabeu dimostra il valore della Juventus, peccato per l’errore che ci ha eliminato a tempo scaduto, c’è la tecnologia, spingeremo per il Var in Europa. Gli arbitri sanno di sbagliare e quando capita non sono felici. Ci sono arbitraggi internazionali estremamente severi nei confronti delle italiane, quasi a dimostrare l’estraneità del designatore. Penso al Milan con l’Arsenal, alla Lazio con il Salisburgo e al la Roma con il Barcellona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA