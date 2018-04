Real-Juventus, Buffon: «Arbitro senza personalità, al posto del cuore ha un bidone dell'immondizia»

di Redazione Sport

Buffon, espulso nel recupero del match del Bernabeu, attacca l'arbitro per il rigore assegnato al Real che in extremis ha conquistato la qualificazione: «All'andata non ci venne dato un rigore, stasera l'arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l'uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Il Real ha meritato, ma l'arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo. Non può permettersi di rovinare un’impresa epica. Quando anche io non sono adeguato mi metto da parte. Come dovrebbe fare uno come lui. Noi meritavamo quanto meno i supplementari. E’ una questione di sensibilità, quella che deve albergare in ogni uomo. Peccato perché avevamo un piccolo sogno in cima a una scaletta con step che eravamo riusciti a salire, passo dopo passo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA