Real-Juventus, Pirlo: «Il rigore ci sta, ma l'arbitro furba evita»

«Il rigore del Real Madrid poteva anche starci, ma l'arbitro in certe situazioni può evitare di darlo. Un arbitro un pò più furbo sorvola e manda tutti ai supplementari. Io sarei andato fuori di testa». Andrea Pirlo, a margine della presentazione de «La Notte del Maestro», la sua partita di addio al calcio che si disputerà a San Siro il prossimo 21 maggio, commenta così il finale incandescente di Real-Juve, con il rigore assegnato al Madrid ieri e molto contestato dai bianconeri.



«Buffon a caldo avrà anche esagerato a parlare di crimine contro l'umanità sportiva ma va capito. Era la sua ultima partita in Champions League e sperava di vincerla. Un rigore così dubbio dopo aver disputato una partita del genere al Bernabeu fa saltare i nervi. Questa sconfitta - aggiunge Pirlo - non avrà ripercussioni, la delusione rimane ma dopo qualche giorno passerà e la Juventus penserà al campionato e alla Coppa Italia. Per chi tiferò? Sono ambasciatore della finale, tra Milan e Juventus non posso avere preferenze».

