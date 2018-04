Real-Juve, volano stracci tra Crozza e Benatia. La minaccia del difensore: «Ti aspetto a Vinovo»

di Alberto Mauro

Botta e risposta senza filtro tra Maurizio Crozza e il difensore della Juventus Medhi Benatia. Che risponde alla satira del comico senza mezzi termini su Instagram. Venerdì Crozza in tv aveva ironizzato sulle parole post eliminazione di Champions di Benatia in questi termini: «Benatia ha detto che il rigore contro la Juve è stato uno stupro. Non puoi parlare di stupro. È lui che ha fatto un’entrata del cavolo. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanch’io ce l’ho. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel “fallo”, provi a ficcartelo su per il c***. Un’idea a quel punto te la sei fatta». Poche ore fa la replica furiosa del difensore marocchino in una story su Instagram che è stata rimossa poco dopo: «Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto. Imbecille, testa di c**** non fai ridere nessuno. Tieni (emoticon con il dito medio), te lo metti dove ti piace».





