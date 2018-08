Real Madrid-Roma, Di Francesco: «Difesa disordinata, abbiamo fatto errori grossolani»

di Gianluca Lengua

«Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. Abbiamo fatto un errore grossolano sul primo gol legato alla linea difensiva che ha permesso il vantaggio del Real Madrid e li ha portati a giocare quasi di rimessa, mentre noi attaccavamo». È questa l’analisi di Eusebio Di Francesco nell’immediato post gara di Real Madrid-Roma che ha visto i giallorossi perdere per 2 a 1 (reti di Asensio, Bale e Strootman). Il tecnico, però, concede una serie di attenuanti alla prestazione che è apparsa, a tratti, confusionaria: «Nella preparazione quando metti lavoro dentro inizialmente non sarai mai brillante, ma alla lunga nella partita la condizione migliora con i giocatori che iniziano ad avere più gamba perché hanno più condizione. Ora dobbiamo ripulirli nel lavoro per portarli ad avere maggiore brillantezza per la prima di campionato. Siamo a un mese di ritiro e forse c’è bisogno di staccare. Questo è un momento in cui la squadra ha messo tanto lavoro dentro, pensate che Coric, che è entrato gli ultimi 20 minuti, mi ha detto che sentiva le gambe pesanti. Vuol dire che abbiamo spinto abbastanza, come è giusto che sia». Il tecnico ha un'idea di formazione titolare, ma sarà determinante avere in rosa 22 calciatori pronti a entrare, vista l'enorme mole di partite che giocherà la Roma nella prossima stagione tra campionato, Champions e Coppa Italia: «Io so bene o male quale può essere la squadra titolare, ma posso giocare una stagione intera facendo sentire titolari solo 11 giocatori? Ci sono dei giocatori che devono crescere, altri che sono giovani come Kluivert che deve capire ancora come muoversi in certi momenti della gara e altri che sono già in condizione buona. È un percorso nel quale faccio delle valutazioni, alla fine spero di avere 22-23 giocatori che siano di buon livello».

