Real Madrid, Varane: «Non giocheremo per lo 0-0»

di Redazione Sport

«La Juve è una squadra completa anche senza Dybala, attaccherà e ci presserà tantissimo. E siccome nel calcio tutto è possibile, per noi sarà una partita difficilissima». Così Raphael Varane, difensore del Real Madrid, che nel ritorno dei quarti di Champions partirà dal 3-0 maturato a Torino. «Non abbiamo nessuna intenzione di giocare per lo 0-0 - prosegue Varane - il Real è una squadra costruita per attaccare e vincere e queeto sarà il nostro obiettivo anche domani». Se la Juve uscirà di scena potrebbe essere l'ultimo match di Champions per Buffon: «Non so dire - risponde il difensore del Real - quel che è certo è che Buffon è una leggenda, ha segnato profondamente il mondo del calcio ed è anche una persona straordinaria. Sono contento di incontrarlo domani in campo

