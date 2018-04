Real, Zidane: «Cardiff è il passato, domani è un'altra partita»

di Alberto Mauro

«Allenare la Juventus? Mai dire mai, ora sono concentrato solo sul Real, non penso troppo al futuro, vivo alla giornata». Cinque anni non si dimenticano, specie se sono stati quelli della consacrazione. Zinedine Zidane non esclude la possibilità di tornare un giorno a Torino, per rimanerci, stavolta da allenatore. Ma intanto pensa a eliminare la Juve dalla Champions. «Cerchermo di giocare una buona partita, sappiamo farlo e siamo pronti. Cardiff è il passato, dobbiamo pensare a domani. Non dobbiamo pensare alle statistiche o ai precedenti. Dobbiamo preparare al meglio la partita di domani, se mi accontento di un pareggio? Noi cerchiamo di vincere sempre, è nel nostro DNA e in questo credo che Real e Juventus si somiglino parecchio. Nei cinque anni a Torino ho imparato molto come calciatore e come persona. Sono stato accolto qui come in famiglia». «Questa Juve è completa, dobbiamo stare attenti a tutto: difesa, centrocampo e attacco - è l'analisi del tecnico delle merengues - Non è vero che gioca male, ho visto anche delle bellissime partite in tv. Noi non abbiamo riserve: ho 25 giocatori tutti validi e tutti utili, alcuni giocano di più di altri in questo momento. Bel mal di testa nel decidere chi gioca visto che sono tutti a disposizione». La Juve fa paura, anche al Real Madrid. «Non si può dare niente per scontato contro i bianconeri, dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore. nella fase a eliminazione diretta le partite possono andare in qualsiasi modo».



IL FAIR-PLAY DI MODRIC

«Le parole d'elogio dei calciatori della Juventus nei nostri confronti? Positivo, ci rispettano e noi rispettiamo la Juve». Vigilia all'insegna del fair play tra Juventus e Real Madrid, come testimoniano le parole del centrocampista del Real, Lukas Modric: «Bello che parlino bene di noi - ha spiegato -, la Juventus è una squadra fantastica, con giocatori incredibili. Nient'altro, ci rispettiamo a vicenda».

