Real Monterotondo, non solo Pascu. Arriva anche Menicucci dal Grotte

di Nicola Gentile

Nel giorno dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Marius Pascu, il Real Monterotondo Scalo sta per chiudere un'altra trattativa di primo livello. Al Pierangeli, infatti, dovrebbe giocare il ventiduenne (classe '96) centrocampista esterno ex del Frosinone Paolo Meniuccu, che all'occorrenza può giocare anche come esterno basso. Menicucci, che ha giocato in serie D con le maglie del Cynthia e del an Cesareo, nell'ultima stagione ha difeso i colori gialloblù del Monte Grotte Celoni. Per il Real Monterotondo Scalo, che sarà ripescato in Eccellenza al posto del rinunciatario Lepanto, si tratta del sesto arrivo di luglio. In precedenza avevano detto sì, oltre a Pascu, anche il portiere Santi (ex Unipomezia), Sofia (ex Trastevere) Sbraga e Piras. Dai cugini dell'Eretum, invece, potrebbe arrivare anche il '99 Andrea Corradini.

